Gli studenti dell'Istituto Salesiano “ San Benedetto” a lezione di legalità

Continuano le attività dei carabinieri di Parma in favore degli istituti scolastici della Provincia per diffondere la cultura della legalità tra i giovanissimi. Nella giornata di ieri, mercoledì 17 maggio, il Comando Provinciale di Parma ha concluso il ciclo di incontri, iniziati lo scorso 11 maggio scorso, con le classi dell’Istituto Salesiano “ San Benedetto”.

Gli incontri hanno visto la partecipazione entusiasta dei giovani “discenti” che, accompagnati dai professori ed educatori, hanno avuto modo di visitare le sale affrescate del piano nobile del palazzo ducale, nonché ascoltare le indicazioni dei Carabinieri per diffondere e coltivare nella quotidianità il senso di legalità. Sono poi stati spiegati i servizi d’istituto e le variegate attività che l’Arma svolge quotidianamente a servizio della comunità. Tanti sono stati i temi affrontati e sviscerati in una interessante discussione che ha visto una vivacissima ed attivissima partecipazione degli alunni, sia su curiosità inerenti l’Arma dei Carabinieri, che su temi legati all’attualità con particolare attenzione al bullismo, cyber bullismo e uso consapevole dei social networks.

Alla presentazione in aula è seguita una piccola mostra statica dell’equipaggiamento, delle autovetture e delle moto per pronto intervento in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, tra le quali la nuovissima Alfa Romeo “Giulia”, Reparto in prima linea e vero protagonista, insieme alle Stazione,? dell’attuazione in concreto di attività legate all’aumento della percezione della sicurezza e legalità, tramite un continuo e diretto contatto con gli istituti scolastici, luoghi che, oltre a quello familiare, sono deputati alla formazione ed all’educazione dei giovani, i cittadini del futuro.