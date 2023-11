Gobag 24, arriva a Parma il market senza cassa

Apre a Parma, in strada Garibaldi, 17/B, il primo punto vendita italiano senza casse. Un concetto rivoluzionario nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di cosmetica e di uso comune. Gobag sarà aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Gobag24 aprirà ufficialmente le sue porte a Parma il 18 novembre, celebrando l'inaugurazione con un evento speciale alle ore 16:00, invitando la comunità a scoprire e provare questa esperienza di shopping unica nel suo genere. Alla inaugurazione sarà presente lo youtuber Otto Climan, uno dei Top Tech Influencer italiani grande esperto delle novità tecnologiche che ci migliorano la vita.

Gobag24 utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le abitudini di acquisto dei clienti, consentendo di personalizzare le offerte e suggerire prodotti in base alle preferenze individuali. Questo sistema non solo migliora l'esperienza del cliente, ma aumenta anche l'efficienza del negozio, riducendo gli sprechi e ottimizzando le scorte. Infine, Gobag24 utilizza l'analisi predittiva per gestire il magazzino in modo efficiente. Il sistema prevede la domanda di prodotti specifici, permettendo al negozio di rifornirsi in modo proattivo, riducendo il rischio di esaurimento scorte e garantendo la freschezza dei prodotti.