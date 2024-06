Gorizia18, riprende vita l'ex negozio sfitto in Oltretorrente

Ridare vita ad alcuni quartieri riaccendendo le luci dei suoi negozi. È l'idea di Ascom Parma che annuncia l’inaugurazione di Gorizia18, il nuovo spazio creativo che rinasce da un ex negozio sfitto grazie al progetto realizzato con il contributo del Comune di Parma, nell’ambito del Bando per la valorizzazione e rigenerazione del quartiere Oltretorrente. Dopo il successo di DAzeglio104, anche Gorizia 18 si propone come un laboratorio creativo per alimentare l’impatto culturale sulla città e donare nuova vita a spazi in disuso, nell’ottica di una riqualificazione urbana. All’interno dei locali verranno realizzati periodicamente laboratori creativi, mostre d’arte e fotografiche e iniziative culturali, che si alterneranno in un nuovo calendario di incontri.