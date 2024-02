Gran folla al Salone dello Studente

Gran folla per il Salone dello Studente di Campus, per la prima volta a Parma e svoltosi il 14 e il 15 febbraio, alle Fiere di Parma, organizzato in collaborazione con l’Università di Parma e l’USR e dedicato a studentesse e studenti delle scuole superiori. Il Salone è stato inaugurato stamani. Presenti il Rettore Paolo Martelli, l’Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali e Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma Cesare Azzali, la Prorettrice al Diritto allo studio e ai servizi agli studenti Isotta Piazza, il Delegato all'Orientamento Giacomo Degli Antoni.

«I saloni dell’orientamento sono un’opportunità importante – osserva il Rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli -. Lo sono per studentesse, studenti e famiglie, che possono trovarvi un ampio panorama per poter scegliere il proprio percorso al termine della scuola secondaria, ma lo sono anche per gli Atenei, che qui hanno l’occasione di incontrare tante e tanti giovani e di offrire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare la scelta più consapevole, per il loro futuro di studio ma anche per il loro futuro come persone. In questo salone tra l’altro “giochiamo in casa”, essendo a Parma. Abbiamo un grande stand dove il nostro personale è a disposizione di visitatrici e visitatori per distribuire materiale, dare informazioni sui 105 corsi attivi nel 2024-2025 e rispondere a ogni tipo di curiosità su cosa vuol dire studiare all’Università di Parma. Proponiamo inoltre incontri di presentazione dei singoli Dipartimenti. Per noi questa è una sorta di anticipazione dell’Open Day Unipr, il nostro tradizionale salone di orientamento e informazione che si svolge in Ateneo, quest’anno dall’11 al 13 aprile per i corsi triennali e a ciclo unico e il 16 aprile per i corsi magistrali. Il nostro consiglio è sempre quello di sfruttare al meglio questi momenti per acquisire il maggior numero di informazioni e chiarirsi bene le idee, in modo da arrivare a fare poi una scelta veramente oculata e di soddisfazione».

«Questa di Parma è di fatto una prima volta del Salone in Emilia-Romagna, a parte una tappa a Rimini realizzata qualche anno fa. Certamente è l’esordio in un’importante città universitaria di una delle regioni più attrattive per studenti e lavoratori, tra le migliori in Italia per il rapporto formazione-lavoro. Il Salone di Parma, realizzato in collaborazione con l’ateneo, diventa un luogo dove queste sinergie del territorio s’incontrano nell’interesse dei giovani», commenta Domenico Ioppolo, ad Campus Editori.

I numeri della formazione a Parma. Il Salone dello Studente arriva in una regione, l’Emilia-Romagna, che conta 500mila studenti e studentesse, l’8% del sistema scolastico nazionale. Di questi 90mila sono iscritti ai licei (44% del totale) mentre 114mila frequentano gli istituti tecnico-professionali (dati USR Emilia-Romagna). Reggio Emilia è la provincia in cui gli studenti hanno una preparazione più orientata all’ambito tecnico-professionale, 61% delle scelte, seguita da Ravenna (59%) e Modena (59%). Poi Forlì-Cesena (56%), Ferrara (54%), Parma (53%), Rimini (52%), Piacenza (51,3%) e Bologna (51%).

Positivo è constatare come il tasso di abbandono scolastico sia in netto calo negli anni. Secondo gli ultimi dati si è passati dal 13,2% del 2014 di valore del drop-out al 9,3% del 2020 tanto da essere il quarto tasso più basso in Italia dopo Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Molise, ben al di sotto della media nazionale del 13,1% e anche dell’obiettivo europeo del 10%.

Per quanto riguarda le università, lo scorso anno negli atenei della regione si sono immatricolati 31.413 studenti di cui il 45,3% da altre regioni e l’8,85% stranieri. Il numero degli iscritti è di 166.384, i laureati sono 34.366.

Scuola e lavoro: il ruolo delle Università. Stando a una recente ricerca di Randstad-Fps (Fondo per la sussidiarietà), l’Emilia-Romagna ha fame di laureati tanto da essere la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per richieste da parte delle aziende. I primi profili a essere richiesti sono account manager, responsabili logistica e distribuzione ed esperti contabili. Secondo una survey di Prometeia, l’Emilia-Romagna ha trend occupazionali e di quantità di lavoro in crescita in tutte le province della regione. Nel 2023 la crescita più rilevante è stata a Reggio Emilia (+1,6%), Bologna e Forlì-Cesena (+1,5%).

I nove dipartimenti dell’Università di Parma. Al Salone dello Studente sono presenti i nove Dipartimenti Unipr. Si tratta di Scienze matematiche, fisiche e informatiche, Scienze medico-veterinarie, Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali, Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, Ingegneria e Architettura, Medicina e Chirurgia, Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale, Scienze degli alimenti e del farmaco, Scienze economiche e aziendali.

Al Salone dello Studente spazio a università, scuole e accademie. Sono inoltre presenti, per il territorio, Università di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia, oltre ad Alma - Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Istituto Zaccagnini, Next Fashion School, Professional Aviation. Oltre a numerose altre università e realtà formative da tutta Italia.

Anche a Parma voce agli studenti con la ricerca Teens’Voice, un questionario, organizzato in collaborazione con Università di Roma La Sapienza, che analizza valori, aspettative e speranze della GenZ.