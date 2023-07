Grande festa per la pedonalizzazione di piazzale Barbieri, piazza gremita con la famiglia Pramzana

E’ stata una grande festa molto partecipata il taglio del nastro per la pedonalizzazione di piazzale Barbieri. Il sindaco, Michele Guerra, ha aperto la serata invitando sul palco, allestito per l’occasione, l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità Gianluca Borghi; l’Assessora al Commercio, Chiara Vernizzi, il Presidente della Famija Pramzana Claudio Cavazzini e la maschera di Parma lo Dsèvod, interpretato da Maurizio Trapelli.

“La piazza pedonalizzata – ha spiegato il Sindaco Guerra – rappresenta uno spazio ritrovato a disposizione del Quartire e della Città, un luogo vivo grazie al contributo delle associazioni presenti sul territorio che lo potranno utilizzare per varie iniziative, animandolo e rendendolo un luogo di incontro e di socialità”. La pedonalizzazione di piazzale Barbieri aggiunge un tassello importante nel percorso intrapreso dall’Amministrazione nel segno della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dei Quartieri. E sarà utilizzata anche per iniziative commerciali, come piccoli mercati tematici. Soddisfazione è stata espressa dal Claudio Cavazziniche ha rimarcato il valore di uno luogo fondamentale per la promozione della parmigianità. La maschera di Parma, lo Dsèvod ha citato una poesia di Pezzani. Gli interventi hanno anticipato lo spettacolo dialettale che ha allietato la serata promosso proprio dalla Famija Pramzana, grazie al supporto tecnico dell’organizzazione di volontariato Qui Puoi.

La pedonalizzazione della piazza si inserisce nel percorso che vede Parma città riconosciuta dalla Commissione Europea tra le 100 città in Europa e le 9 in Italia per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 (Parma Carbon Neutral). Una sfida che l’Amministrazione ha intrapreso con determinazione e che si compone di diverse azioni inclusa la possibilità di individuare spazi pedonali a beneficio della comunità, ma che va ben oltre incidendo sul miglioramento della rete di piste ciclabili, l’estensione delle Zone 30, la promozione di una mobilità sostenibile nei tragitti casa – scuola e casa – lavoro.

Il Sindaco, Michele Guerra, che ha ribadito come: “Piazzale Barbieri costituisca un altro luogo dove la comunità dell’Oltretorrente e non solo potrà incontrarsi, riappropriandosi di uno spazio storico della città”. Ed ha precisto: “Con la Giunta abbiamo condiviso fin dalle primissime settimane del nostro mandato l’idea di popolare gli spazi pubblici, restituendoli alla comunità, per aumentare la vitalità e il benessere di Parma”

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Mobilità, Gianluca Borghi, ha aggiungo: “Saranno 1.124 metri quadrati a disposizione del quartiere e della città. Associazioni e realtà del territorio contribuiranno a rendere la piazza viva, luogo di socializzazione e di incontro, con diverse iniziative che la valorizzeranno. La pedonalizzazione si inserisce nell’ambito delle azioni portate avanti dall’Amministrazione nel segno della promozione della sostenibilità ambientale, con diverse misure che mettono pedoni e ciclisti al centro e scoraggiano l’uso dell’auto privata negli spostamenti”.

La pedonalizzazione della piazza interessa l’area ad ovest della stessa in corrispondenza del civico 31 di Barriera Bixio, ossia l’edificio di Porta San Francesco. Il traffico dei bus – trasporto pubblico locale – non subirà variazioni, resta, infatti, attiva la corsia preferenziale bus sul lato est della piazza, in corrispondenza della biglietteria Tep. Per quanto riguarda la viabilità accessoria, non vi saranno interferenze per quanto riguarda l’accesso a via Pintor, dove si trova la Casa della Salute, che sarà sempre raggiungibile percorrendo strada Bixio, viale Gorizia, viale Monte Nero e via Pintor.

La pedonalizzazione ha, ovviamente, comportato la destituzione della circolazione a rotatoria intorno alla meridiana posta al centro della piazza, con la contestuale istituzione del doppio senso di marcia tra nel tratto compreso tra viale Vittoria e strada Bixio.