Grande Fratello, il parmigiano Vittorio Menozzi eliminato. Il "caso"

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri lunedì 12 febbraio ha scatenato le polemiche. Non fuori dalla Casa, bensì dentro. Il motivo? L'eliminazione - effettivamente inaspettata - di Vittorio Menozzi. Al televoto c'erano Stefano, Beatrice, Federico e, appunto, Vittorio. Quest'ultimo ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco.

Qualcuno, subito dopo, ha detto "Ce l'ha fatta", in riferimento a Beatrice. Come a dire che l'attrice romana avrebbe in qualche modo influenzato il televoto facendo uscire Vittorio, suo fedele amico che, però, nelle ultime settimane si era molto distanziato da lei. Ma chi è che ha pronunciato questa frase? Beatrice pensava che fosse stata Anita, tanto che aveva sbottato immediatamente: "Vi vieto di dire questa cosa". Anita ha replicato affermando che nessuno può permettersi di vietare di dire queste cose: "Siamo in un Paese democratico", ha voluto precisare Anita in confessionale.

Le parole dei concorrenti del Grande Fratello

Successivamente c'è stato un altro confronto tra i concorrenti, dopo la puntata. Greta, parlando con Rosy Chin e gli altri ha detto: "Non credo che lui sia stato penalizzato per un silenzio, io credo che lui sia stato penalizzato perché ormai aveva costruito quel rapporto lì e l'ha fatto troppo tardi. E comunque questa settimana, quando parlava con me, non parlava apertamente, continuava sempre a giustificarsi mentre dall'altra parte (di Beatrice, ndr) veniva detto che lui stava vicino a me solo per manipolarmi e per non uscire dalla nomination. Quello lo ha penalizzato. Non il silenzio".

Letizia invece: "Sì, il silenzio ma anche altro". Rosy Chin invece: "I miei amici non si toccano. Potete scalfirmi, non ho paura di nessuno, muoio per prima. Ma i miei amici..". Successivamente Greta si è anche sfogata con Perla, dicendo su Vittorio: "Mi dispiace per non averlo difeso. Mi fa male". "Non devi sentirti in colpa amore. Io sono sincera, tu non sai difendere te stessa, non potevi pensare anche lui. Ma poi amore sai una cosa? Ormai era uscito, tanto poi fuori lo sai tu il rapporto che si era instaurato. Anche stasera, ok? Che tu l'hai nominata (Beatrice, ndr) con il fuoco dentro..". "Non lo avevo mai fatto, ho preso il coraggio di farla, a occhi bassi, vergognandomi. Non ho avuto il coraggio di dare la motivazione, è come se avessi fatto un grande passo in avanti nel nominarla però..", dice Greta con voce rotta. Perla quindi l'ha invitata a essere forte e ad andare avanti. Sempre.