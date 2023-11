Grande Fratello, Vittorio Menozzi e le esperienze omosessuali

Domani, 16 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista, aveva dapprima anticipato la seconda puntata al mercoledì (come spiegato nelle anticipazioni riportate anche da Today). Poi, invece, il colpo di scena. Mentre qualche concorrente nuovo è già entrato (o entrerà proprio stasera) c'è chi, invece, è nella Casa fin dall'inizio. Come Vittorio Menozzi, il modello nato a Parma il 25 aprile 2002. Da quando è entrato in tanti si sono domandati se sia single oppure fidanzato. Non solo. C'è anche chi si è posto qualche domanda sul suo orientamente sessuale. Non in modo morboso, ma con semplice curiosità. Come Beatrice Luzzi, che solo qualche settimana gli aveva posto la domanda precisa. Adesso, a distanza di giorni, si torna a parlare dell'argomento. O meglio, a parlarne è stato proprio lui. Cosa ha detto?

Le parole di Vittorio Menozzi

Stando a quanto riportato dal popolare sito Trash Italiano, di recente Vittorio si sarebbe confido con Letizia Petris, dopo che la storia omosessuale della ragazza è stata al centro della puntata scorsa del reality. Quindi il ragazzo avrebbe detto: "Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato anche io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino", ha esordito. Quindi ha aggiunto: "E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto. Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno. Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi. E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare […]. Purtroppo è un mondo ancora indietro e troppo spaccato. E prendere una posizione di coraggio o anche provare a fare un’esperienza per capire se è un qualcosa per cui ci vuole coraggio. O lo fai con consapevolezza, o rischia di farti sentire sbagliato […]. Difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo": Queste, dunque le parole di Vittorio.