Grande successo per l’open day di Fondazione Cariparma sui Bandi 2024

Sono state oltre 600, le realtà intercettate per questa giornata di orientamento a porte aperte organizzata da Fondazione Cariparma sui nuovi Bandi 2024: 10 strumenti erogativi afferenti alle 4 linee di azione - Società e Sfide per il territorio, Trasformazioni Urbane e del Territorio, Sviluppo del Capitale Umano e Innovazione e Sostegno (R)Esistente. I nuovi bandi sono la declinazione operativa della strategia filantropica pluriennale presentata lo scorso dicembre, che richiede una visione di lungo periodo, trasversalità, innovazione e capacity building per ridurre le disuguaglianze, rafforzare le persone e le Istituzioni, accompagnare le trasformazioni del territorio. E proprio mossa da uno spirito di accompagnamento, Fondazione Cariparma ha organizzato un’intera giornata dedicata ad approfondire gli strumenti e dipanare dubbi per tutti quegli Enti e quelle Organizzazioni potenzialmente beneficiari delle erogazioni della Fondazione. “I nuovi Bandi sono frutto di un importante lavoro, durato oltre un anno, durante il quale ci siamo messi in gioco e in discussione, anche stimolati dal territorio, per cogliere le risposte migliori alla grande domanda di innovazione e cambiamento che il contesto odierno ci impone in maniera così repentina. Per tale ragione, i Bandi 2024 di Fondazione Cariparma sono nuovi nella forma e nella sostanza” ha dichiarato Donatella Aimi, Vice Direttrice Generale della Fondazione Cariparma e Responsabile dell’Area Interventi Istituzionali, che ha condotto i laboratori. “Sappiamo bene che i cambiamenti impongono fasi complesse, ma siamo fiduciosi che il moto di accompagnamento che ci ha guidati nella stesura dello strumento più importante del nostro agire, possa dare al territorio quello stimolo e quella sicurezza di sapere che grazie alle nostre nuove “mappe” erogative si possono cogliere nuove opportunità, anche inesplorate. Proprio per questo, abbiamo deciso di aprire le nostre porte al territorio per una giornata di lavori, ma anche di condivisione e confronto. Soltanto attraverso un gioco di squadra con tutti gli attori in campo, si può affrontare un tempo di cambiamento come questo, per il benessere dell’intera comunità parmense”. Ha dichiarato Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma. I laboratori sono stati condotti dai quattro referenti delle Linee di Azione: Ilaria Conti, per Trasformazioni Urbane e del Territorio, Andrea Passera per Società e Sfide per il Welfare, Alessandro Mora per Sostegno (R)Esistente e Gino Cimoli per Sviluppo del Capitale Umano e Innovazione.