Grandine e piogge torrenziali tra Fidenza e Salsomaggiore

Grandine e piogge torrenziali nel pomeriggio di martedì 4 giugno tra Fidenza e Salsomaggiore. Un forte temporale ha colpito la zona della via Emilia, tra le province di Parma e di Piacenza e i comuni di Salsomaggiore Terme e di Busseto. Poco dopo le ore 17 l'intensa precipitazione si è sviluppata con intensità fino verso le ore 18.30. Oltre alle piogge è arrivata anche la grandine. Per martedì 4 giugno è stata diramata un'allerta meteo di colore giallo per temporali che comprende anche il territorio parmense.

Mercoledì 5 giugno, in Emilia-Romagna non si prevede alcun fenomeno meteo significativo ai fini dell'allertamento. Non si registrano criticità idraulica, marina-costiera o idrogeologica. Dalle previsioni meteo di Arpae Emilia-Romagna si rileva che il tempo sarà sereno o poco nuvoloso sulle aree di pianura. Nelle ore pomeridiane si prevede lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi con bassa probabilità di locali e deboli rovesci. Le temperature minime sono pressoché stazionarie con valori tra 13 e 16 gradi; le massime in ulteriore lieve aumento, comprese tra 24 e 28 gradi