No Green pass: a Parma protesta flop in piazza Garibaldi

Anche a Parma, oggi venerdì 15 ottobre, giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori è andata in scena la protesta di chi si oppone al provvedimento. In piazza Garibaldi si è tenuto un presidio con le parole d'ordine delle altre piazze italiane contro il Green pass ma con una partecipazione notevolmente minore.

Nella nostra città la la protesta non ha attecchito: in tutto qualche decina di persone. Dall'altro lato della piazza però era presente un ingente schieramento di forze dell'ordine - polizia, carabinieri, Digos, guardia di finanza, polizia locale e polizia penitenziaria - che hanno controllato la situazione per garantire la sicurezza. I poliziotti si sono schierati anche ai lati della piazza e in alcuni punti del centro storico. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non c'è stata nessuna criticità.