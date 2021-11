Dal 6 dicembre Green pass anche per salire su bus e treni: ecco chi effettuerà i controlli

I controlli dal 6 dicembre in avanti, data in cui il Super Green Pass entrerà in vigore e giorno da cui servirà il Green Pass per salire sui mezzi pubblici, come riporta Today.it, saranno "visibili". Lo ha reso noro il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha incontrato ieri in videoconferenza i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione per dare indicazioni pratiche per l’entrata in vigore del decreto legge n.172/2021, che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid-19. Le indicazioni emerse nel corso dell’incontro verranno ora recepite nei piani territoriali predisposti dai prefetti sentiti i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Saranno organizzate soprattutto verifiche a campione nei capolinea di autobus e presso le grandi fermate della metropolitana, nonchè nelle principali stazioni per quanto riguarda il traffico ferroviario. Salire su un bus urbano o entrare in metropolitana senza Green Pass "semplice", quindi con almeno un tampone negativo, comporta una multa da 400 a 1.000 euro.

Uno dei problemi più evidenti riguarda gli studenti, soprattutto quelli delle secondarie, che finora potevano prendere i bus per raggiungere il loro istituto scolastico senza alcun obbligo e che ora dovranno munirsi di Green Pass.

Le forze dell’ordine in teoria restano e resteranno le uniche che possono chiedere un documento di riconoscimento insieme al Green Pass.. I controlli saranno effettuati quasi solo alle fermate dei bus e sulle banchine della metropolitana, alla salita ma anche alla discesa. Non sui mezzi in movimento. Entro la settimana in ogni caso un nuovo vertice dovrà fugare tutti i dubbi sulle modalità con cui i controllori delle aziende di trasporto pubblico locale possono chiedere ai passeggeri il Green Pass.

Chiedere il Green Pass agli studenti sopra i 12 anni non vaccinati, che non hanno l’obbligo per andare a scuola ma dal 6 dicembre dovranno fare il tampone per prendere l’autobus. è complicato. Tra l'altro tampone o vaccino non sono servono mai per accedere a scuola. Ma con il Green Pass obbligatorio per tutti i mezzi pubblici, con obbligo di vaccino o tampone, decine di migliaia di studenti non vaccinati dovranno fare il tampone 3 volte alla settimana per accedere ai mezzi pubblici per andare a scuola,

Green Pass e Super Green Pass: l'elenco delle attività

Le attività e i luoghi per cui è richiesto il Green Pass "semplice", quindi un tampone negativo - anche in zona bianca dal 6 dicembre - in base al decreto legge 172/2021 sono le seguenti: fiere, convegni, congressi, mense, concorsi pubblici, centri termali (ma per attività terapeutiche e riabilitative non è richiesto), sale giochi e sale scommesse e sale bingo, parchi divertimento, alberghi (compresi ristoranti se riservati ai clienti), piscine, palestre, impianti sciistici, musei, centri culturali e ricreativi.

Serve il Super Green Pass (quindi vaccino o recente guarigione dal Covid) dal 6 dicembre al 15 gennaio per le attività di ristorazione, autogrill inclusi. Anche per il consumo al bancone e per i tavoli all'aperto (l'asporto rimane permesso invece anche senza alcun certificato). Su questo specifico punto, è probabile che interverranno Faq e circolari con precisazioni ed eccezioni varie. Il Super Green Pass è richiesto anche negli alberghi se possono accedere a bar e risotrante della struttura clienti esterni a essa. Il nuovo certificato è necessario inoltre per: centri sociali e culturali con servizi catering, feste con catering, cinema, teatri e locali con musica anche se all'aperto, sale da balla e discoteche anche se all'aperto.