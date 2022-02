Green pass, controlli a tappeto nelle palestre

Giornata di controlli a tappeto in città. Gli agenti della polizia municipale hanno ispezionato varie palestre, centri sportivi e strutture a Parma. Sotto la lente il rispetto delle misure anti covid e ovviamente il monitoraggio degli ingressi per i soli clienti muniti di Green pass. Gli agenti hanno controllato le entrate e le uscite dei clienti all'ingresso di diverse strutture cittadine, e i documenti presenti all'interno delle palestre ispezionate.

Con il cosidetto "decreto festività", il Decreto Legge 221/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2021, sono cambiate le regole per le attività economiche, sociali e sportive. Per quanto riguarda l'ambito sportivo, in sostanza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà richiesto il super green pass per accedere a palestre e piscine, indipendentemente dal colore in cui si trova la regione. Dunque, non basterà più esibire il risultato del tampone negativo per ottenere l'accesso a questi luoghi. Nel dettaglio, l'obbligo di Green Pass rafforzato (quindi quello destinato ai vaccinati e ai guariti) sarà esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al chiuso per palestre, piscine, centri natatori; centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sport di squadra.