Green pass, controlli sui bus e nei locali: più di 60 multe

Dopo poco più di una settimana di controlli per accertare il possesso del Green pass e del Super green pass per i passeggeri degli autobus e i clienti dei locali le forze dell'ordine - che hanno battuto a tappeto i luoghi più frequentati dai parmigiani - hanno elevato 46 multe alle persone e 16 ai locali. In totale 62 sanzioni per un importo di 400 euro per ogni verbale.

In tutti questi casi i cittadini polizia, carabinieri e polizia locale hanno accertato diverse irregolarità: c'è anche chi ha presentato il certificato verde di un'altra persona - ed è stato quindi denunciato - e chi si è presentato al lavoro senza Green pass, nonostante fosse il titolare dell'attività.

Dal 6 dicembre, giorno in cui è scattato l'obbligo del Super green pass per accedere ai locali pubblici - pub, ristoranti e pizzerie - e del Green pass per treni e autobus, i controlli sono stati molto intensi e serrati: mentre i poliziotti e i carabinieri spostavano alle fermate dei bus gli agenti della polizia locale hanno setacciato i locali del centro storico e dei quartieri di Parma, così come quelli della provincia.