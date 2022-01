Approvato il Dpcm: senza green pass niente pensione né tabaccaio

Dal 1° febbraio senza green pass non si potrà andare in posta a ritirare la pensione e non si potrà andare nemmeno dal tabaccaio. Il premier Mario Draghi ha firmato oggi il Dpcm con l'elenco delle attività per le quali sarà necessario mostrare il certificato verde. La norma, circolata come bozza, che inseriva tra le esigenze primarie quella di andare in posta per la pensione non è stata inserita nel testo finale..

Non sarà necessario il green pass entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Così come sarà possibile entrare in supermercati, negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, negozia di ottica, acquistare carburanti e prodotti per il riscaldamento e prodotti per animali. Si potrà anche andare negli uffici delle forze di polizia per presentare denuncia di un reato.

Secondo il Dpcm infatti non è richiesto il possesso della certificazione verde per esigenze alimentari e di prima necessità per "esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici" e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Si tratta di quelle attività legate alle "esigenze essenziali e primarie della persona", quindi "esigenze alimentari e di prima necessità"; "esigenze di salute" come "l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie" e "veterinarie". Inoltre non servirà il green pass per "esigenze di sicurezza"e "di giustizia

I negozi per i quali non servirà il green pass