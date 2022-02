Green pass più morbido: "Giusto far cadere l'obbligo anche per i lavoratori"

"Siamo felici di questa nuova norma: con i contagi in diminuzione è giusto far cadere piano piano questo provvedimento ma dovrebbe valere anche per i lavoratori over 50". E' questa l'opinione prevalente dei parmigiani che abbiamo intervistato in merito al Green pass più morbido. A partire dalla fine di marzo infatti nei bar e ristoranti di Parma e provincia potrebbe non essere più obbligatorio. Una novità rilevante soprattutto per i gestori dei locali della città che, entro la fine del mese di marzo, potrebbero non essere più tenuti a chiedere il certificato verde per l'ingresso. "Io sono d'accordo - ci racconta una ragazza in via d'Azeglio: però mi chiedo allora a cosa sia servito fino ad oggi, visto che verrà eliminato così presto: per il tracciamento forse ma non ne sono sicura".

Un provvedimento, quello del Green pass, che continua a dividere i parmigiani: "Devo dire che sono sempre stato a favore del Green pass, mi sono vaccinato anche con la terza dose e lo mostro quando qualcuno lo richiede per accedere ai locali: ora forse è un pò troppo presto per toglierlo ma penso che prima o poi andrà tolto: non possiamo certo rimanere per sempre con un certificato di vaccinazione che ci consente o impedisce di entrare nei locali e nei negozi". E' questa l'opinione di un parmigiano che, insieme alla sua famiglia, ha sempre aderito alle indicazioni delle campagna vaccinale.

"Io personalmente - ci racconta una donna, madre di due figli piccoli - credo che sia ora di toglierlo: in questo contesto non ha più molto senso o quantomeno andare verso la sua dissoluzione: ha avuto un ruolo importante nella fase più acuta della pandemia e forse è anche servito ma ora è ora di abbandonare questo strumento che è comunque politico e non sanitario.

"Non è giusto che però per i lavoratori over 50 come me l'obbligo rimanga almeno fino al mese di giugno se non di più. Mi chiedo perchè eliminarlo per i locali e mantenerlo per i lavoratori: il governo in questo caso ha fatto un gran bel casino. Se è uno strumento che serve va applicato, se non lo è lo dicano chiaramente e lo tolgano dappertutto" sottolinea un lavoratore per il quale il certificato vaccinale è attualmente obbligatorio per andare al lavoro.

"Non è una questione di essere vax o no vax ma di fare un discorso coerente: ci dicano, se lo sanno, qual'è l'impatto di questo provvedimento sulla pandemia e da lì decidano come procedere: andare sempre a caso non è una buona idea" ci racconta una giovane, che lavora in Università, mentre sta tornando a casa in via Bixio.