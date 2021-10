Oggi è il giorno del Green pass obbligatorio: rischio caos e proteste

Oggi, venerdì 15 ottobre, scatta l'obbligo del Green pass per poter accedere al lavoro, sia nel settore pubblico che in quello provato. Per quanto riguarda Parma e provincia i lavoratori non vaccinati - quindi senza Green pass - sarebbero più di 20 mila.

Si rischia un venerdì nero per le proteste, iniziate all'alba nei maggiori porti italiani, da Trieste - epicentro della lotta contro il certificato verde - a Genova. Nel corso della giornata si potrebbero verificare disagi e situazioni di caos sia per quanto riguarda i servizi essenziali come i trasporti sia per manifestazioni e proteste degli attivisti no Green pass.

Anche i camionisti hanno annunciato manifestazioni di protesta: ci potrebbe essere rallentamenti lungo le arterie principali e in autostrada. In questa pagina riporteremo tutte le iniziative e i disagi della giornata.

