Green pass obbligatorio, Tep fiduciosa: "Pochi autisti non ancora regolarizzati"

A meno di 24 ore dall'avvio dell'obbligo di Green pass per accedere al lavoro l'azienda di trasporto pubblico locale Tep è fiduciosa rispetto alla giornata di domani e di quelle successive. Sarebbero pochi, infatti, secondo quanto riferito dall'azienda, i lavoratori non ancora regolarizzati.

"In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro - si legge in una nota della Tep - e stante la natura di servizio pubblico essenziale esercitato, Tep ha disposto verifiche preventive e controlli per poter organizzare il lavoro. Ai sensi del D.L. 139/2021, Tep ha chiesto ai dipendenti di comunicare in anticipo la prevista disponibilità o meno del certificato. Dalle informazioni emerse, i casi non ancora regolarizzati sarebbero pochi: lo scenario attuale, dunque, non lascia prevedere situazioni d’emergenza, se non residuali, fatte salve comunicazioni dell’ultimo minuto che sono sempre possibili.

I controlli

Per verificare l’effettivo possesso del green pass da parte del personale, Tep ha disposto controlli quotidiani su tutti i servizi e sull’intera rete. In particolare, è previsto un controllo per i conducenti al momento dell’entrata in servizio presso il deposito aziendale, così come per tutto il personale degli impianti fissi. Per il personale che prende servizio nel corso della giornata fuori dal deposito aziendale sono previsti controlli a campione durante il turno di lavoro presso i capolinea o al momento del rientro serale.

Sono 53 le persone che da domani saranno abilitate a effettuare controlli. Per il personale trovato in servizio non in regola col possesso del green pass è prevista la sospensione immediata e la segnalazione al Prefetto, che avvierà l’iter per la comminazione di una sanzione amministrativa".