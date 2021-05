Green pass sarà un certificato Qr Code: "Pronto dal 1° luglio"

Il green pass che dovrebbe permettere ai parmigiani di spostarsi liberamente tra le regioni non sarà un vero e proprio passaporto, ma un certificato digitale che verrà rilasciato alle persone che si sono sottoposte alla vaccinazione contro il Covid 19, ai pazienti guariti e ai cittadini in possesso di un tampone negativo. Inoltre, il certificato sarà sotto forma di Qr code.

A descrivere ulteriori dettagli sul pass vaccinale è stato il ministro per l'Innovazione tecnologica e per la transizione digitale, Vittorio Colao: "Il green pass non sarà un passaporto ma un 'certificato' che si potrà avere dopo aver fatto la seconda vaccinazione o dopo un tampone, che allora costerà un po' di più e sarà a scadenza, oppure se si é guariti dal Covid e verso metà giugno saremo pronti e dall'1 luglio partirà".

Secondo Colao, il certificato sarà fruibile anche tramite l'applicazione Immuni: "Siamo contenti della versione europea che abbiamo già testato, é un certificato non un passaporto e forse non dovremo neppure scaricarlo ma arriverà nell'app Immuni, chi ha l'app lo avrà lì dentro. Immuni non è morta".

Ma cos'è un Qr code? Per fare chiarezza, il Qr code è un codice bidimensionale simile ad una matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco di forma quadrata, impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone.

Stando alle notizie fino ad ora confermate, il pass dovrebbe avere una durata diversa in base alle categorie: si va dai 9 mesi per chi ha il vaccino alle 48 ore per chi ha soltanto un tampone negativo, molecolare o antigenico. Il certificato di avvenuta guarigione dovrebbe avere la durata di 6 mesi, ma questi sono ancora dettagli su cui si aspetta il regolamento definitivo.

La certificazione poi non sarà niente di particolare. Sono semplicemente le "ricevute" delle 3 pratiche di controllo e prevenzione del Covid. Se ci si vaccina, è l’attestazione dell’azienda sanitaria di avvenuta vaccinazione; se si è guariti dal Covid, basterà chiedere un certificato al proprio medico di famiglia e se si è fatto il tampone, bastala ricevuta del medico o del farmacista.