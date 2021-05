Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica: la presidenza ad Antonino Musolino

Si è appena insediato il nuovo consiglio direttivo del Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC), in carica per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di implementare la ricerca clinica, favorire la multidisciplinarietà e valorizzare l'eccellenza a favore dei pazienti oncologici. Tra gli eletti, in qualità di esperti nell’ambito della ricerca oncologica in Italia, emergono i nomi di due professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. E’ alla guida del gruppo ricoprendo il ruolo di presidente Antonino Musolino, responsabile del programma Breast Unit di Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, mentre Marcello Tiseo, responsabile della struttura Gestione attività ambulatoriali oncologiche complesse dell’Ospedale, è componente del consiglio.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia, la stima riposta e i componenti del precedente Consiglio che hanno guidato la nostra Associazione negli ultimi tre anni – sottolinea il neo presidente Antonino Musolino – il mandato per il futuro sarà favorire la partecipazione attiva dei giovani motivati e volenterosi all’interno del Gruppo e incrementare le attività di ricerca in campo epidemiologico, clinico e traslazionale con l’obiettivo di offrire ai pazienti le migliori cure disponibili”.

Il Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC) è un gruppo di ricerca con valenza nazionale e internazionale nei diversi settori dell’oncologia, no-profit, costituito nel 1982 dal prof. Giorgio Cocconi insieme ad altri prestigiosi oncologi italiani. Al suo interno confluiscono attualmente circa 33 strutture oncologiche del Sistema sanitario nazionale. Ha sede legale a Parma presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e si avvale del contributo di Renata Todeschini, coordinatrice di ricerca clinica e responsabile della segreteria organizzativa del Gruppo.