Guardia di finanza, il comandante regionale in visita a Parma

Ieri mattina, 22 febbraio, il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di divisione Ivano Maccani, ha fatto visita al Comando Provinciale di via Torelli. Nella sua visita il Comandante Regionale ha incontrato gli Ufficiali, gli Ispettori e i militari in servizio nonché una rappresentanza della Sezione di Parma dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia. Successivamente, nel corso di un briefing operativo, il Comandante Provinciale, colonnello Fernando Capezzuto, ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia, nonché l’assetto e le linee d’azione dei reparti dipendenti, evidenziando l’intensa attività operativa portata avanti a tutela dell’economia legale e del corretto funzionamento delle regole di mercato e, in particolare, il costante orientamento al concreto recupero delle entrate tributarie e delle risorse pubbliche illecitamente sottratte al bilancio dell’Unione Europea, dello Stato e degli Enti locali. Il Comandante Regionale ha espresso piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento delle quotidiane attività a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio. Nel corso della giornata, il Generale Maccani, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato il Prefetto, Dr. Antonio Garufi, il Procuratore della Repubblica, Dr. Alfonso D’Avino ed il direttore esecutivo dell’Efsa, Bernhard Url, i quali hanno espresso il loro apprezzamento per le attività di servizio svolte dalle Fiamme Gialle parmensi.