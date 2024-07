Guerra: “Condanno con fermezza i manifesti di propaganda filo-russa”

Il Sindaco Michele Guerra contro i manifesti filo russi comparsi in città: "A nome di Parma, condanno con fermezza i manifesti di propaganda filo-russa che sono comparsi nella nostra città, come in altri centri dell’Emilia. Questi manifesti mirano unicamente a giustificare l’occupazione di alcuni territori ucraini, mascherandosi come un falso messaggio di pace.

Queste iniziative atte a disinformare i cittadini sono lesive per tutta la comunità, creando confusione sui fatti reali. Come primo cittadino non dimentico i racconti del Sindaco di Leopoli, fiera amica di Parma e Capitale Europea dei Giovani 2025, che ha vissuto i bombardamenti in prima persona. Tutta la città è consapevole delle ferite che questo conflitto ingiusto ha lasciato sul territorio ucraino."