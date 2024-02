Guerra: "Il Mall? Sarebbe come aprire il Fidenza Village in città"

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, torna sulla questione legata al Mall, la struttura commerciale che dovrebbe sorgere in zona Baganzola. Lo fa in commissione consiliare Urbanistica, tornando anche sulla possibilità di 'ingaggiare' una causa con l'impresa Pizzarotti che si ritiene danneggiata dalla mancata possibilità di dare seguito ai titoli edizioni rilasciati dal Comune: "Stiamo lavorando per trovare una soluzione a un problema che ha radici che affondano prima del nostro mandato".

