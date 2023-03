Guerra in Ucraina: il consiglio comunale approva un ordine del giorno per il cessate il fuoco

Il Consiglio Comunale di Parma, nella seduta del 27 febbraio scorso, ha approvato un Ordine del giorno del Presidente del Consiglio Michele Alinovi, con oggetto: “Le parole di Papa Francesco per ottenere il cessate il fuoco in Ucraina”.

Il Consiglio Comunale di Parma condivide e rilancia l’appello del Papa, affinché si giunga subito a un cessate il fuoco in Ucraina e si cerchino le condizioni per avviare i negoziati per una soluzione stabile

L'Ordine del giorno è stato trasmesso al Coordinamento nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti Umani, l’associazione che ha proposto ai Comune aderenti di raccogliere l'appello del Papa in Consiglio Comunale.