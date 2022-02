Parma solidale con gli ucraini: "Pronti ad ospitare i profughi nelle nostre case"

I parmigiani si schierano compatti contro l'invasione russa dell'Ucraina. Lo dimostrano le manifestazioni di questi giorni: oggi, lunedì 28 febbraio, si terrà il presidio dei sindacati contro la guerra in piazzale della Pace a partire dalle ore 18. Dopo la minaccia atomica di Putin anche nella nostra città molti parmigiani si stanno chiedendo quali possano essere gli sviluppi del conflitto in corso.

"Se abbiamo paura? Certo che ce l'abbiamo perchè le notizie che sentiamo ogni giorno ci sconvolgono sempre di più e non ci fanno pensare ad uno scenario tranquillo anche per il futuro dell'Europa e del nostro Paese. Non credo, realisticamente, che ci sia una minaccia immediata per gli altri Paesi però l'Italia è nella Nato e lo scenario generale non mi fa dormire sonni tranquilli" è la prima voce che abbiamo raccolto nel pomeriggio di ieri, domenica 27 febbraio in piazzale della Pace. A fianco dei cittadini ucraini, infatti c'erano tanti parmigiani che hanno a cuore le sorti della popolazione del paese.

"Io sono disponibile ad ospitare persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra: so che altri cittadini hanno dato la loro disponibiltà in tal senso e credo che sia un'iniziativa pregevole. Poi altri stanno raccogliendo materiali da inviare direttamente alla popolazione ucraina, per esempio a Fidenza".

E' stato lo stesso sindaco a pubblicare le informazioni su Facebook. "Abbiamo sentito Ocsana, della Comunità ucraina che abita a Fidenza, divenuta in questi giorni la nostra bussola, che ci ha messo in contatto coi suoi connazionali e insieme a loro ci aggiorna e ci aiuta a capire come essere più efficaci. Per chi vuole dare una mano, il modo consigliato dalla Comunità ucraina è quello di portare aiuti qui: Market Mini Mix, in centro a Fidenza in via Gramsci 11/13. Aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00. E’ uno dei punti di raccolta riconosciuti dall’Ambasciata Ucraina. Tutto il materiale che porteremo verrà spedito in modo sicuro nelle zone dove c’è più bisogno. Cosa possiamo portare: Medicinali (antidolorifici in particolare), Coperte (molto richieste dai soldati e dai civili della resistenza), Indumenti e biancheria (per bambini e adulti), Alimentari a lunga conservazione, Prodotti per igiene personale".