Guerra in Ucraina: ripercussioni su oltre mille imprese parmensi

L'invasione russa dell'Ucraina e il conflitto armato in corso avrà pesanti ripercussioni anche sull'economia parmense. Oltre all'aumento vertiginosi del prezzo dell'energia, che ha portato a costi quintuplicati che le aziende del nostro territorio dovranno sostenere, la guerra avrà conseguenze dirette su un migliaio di aziende del territorio provinciale, soprattutto nei settori dell'impiantistica e della meccanica generale, che insieme valgono il 46% del totale dell'export. La maggioranza delle esportazioni parmensi verso la Russia, infatti, riguardano queste due aree. Mentre le famiglie parmigiane dovranno fare i conti con un ulteriore aumento dei prezzi del cibo, soprattutto di pane, pasta e dolci, anche le aziende pagheranno un prezzo per il conflitto appena scoppiato.

Le esportazioni verso la Russia

Al primo posto i settori dell'impiantistica e della maccanica generale, a seguire la chimica farmaceutica con il 23%, l’alimentare con il 15%, e il tessile abbigliamento: 7%. Le esportazioni parmensi verso la Russia sono sempre state caratterizzate da un andamento altalenante; avevano registrato un picco di crescita nel 2013 che con l’inizio delle sanzioni non è mai più stato raggiunto. Nei primi 3 trimestri del 2021 l’export aveva registrato un incremento complessivo del 17% con tassi di crescita importanti per l’alimentare 55% e la metalmeccanica 24%. Nel dettaglio, la crescita dell’alimentare ha riguardato in particolare il comparto della pasta, minestre e piatti pronti (che valeva oltre la

metà del totale alimentare) + 68% e le conserve vegetali +33%.

Le esportazioni verso l'Ucraina

Le esportazioni parmensi verso l’Ucraina valevano nel 2020 meno di 30 milioni di euro, meno dello 0,4% del totale esportato, mentre le importazioni valevano ancor meno: 5 milioni di euro (per lo più materie prime per il settore dei minerali non metalliferi – vetro). Trattandosi di un mercato non consolidato e caratterizzato da valori molto inferiori rispetto a quelli dei mercati di riferimento del nostro export, gli andamenti delle nostre esportazioni sono piuttosto vari di anno in anno. Nel 2020 era stato registrato un incremento delle esportazioni del 30% e nei primi tre trimestri del 2021 del 15%. Nel 2020 il 45% delle esportazioni riguardava il settore metalmeccanico e il 30% prodotti alimentari. I prodotti alimentari parmensi venduti in Ucraina sono per oltre il 70% pasta, minestre e altri preparati e per il 22% conserve animali, un comparto che stava registrando una forte crescita.