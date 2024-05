Guida delle birre di Slow Food: premiati un birrificio e un locale del Parmense

Un birrificio e un locale della provincia di Parma sono citati all'interno dell'edizione 2025 della Guida alle birre d’Italia pubblicata da Slow Food Editore. Per quanto riguarda i birrifici nella guida è citata l'azienda Argo di Lemignano di Collecchio, che si piazza all'interno della categoria Le Eccellenze, ovvero quelle realtà che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione. Il locale è il Pub Gourmet 19-28 – Noceto, l'unico della nostra provincia citato all'interno della sezione dedicata ai locali eccellenti. s

La Guida alle birre d’Italia pubblicata da Slow Food Editore, fin dal 2008, ogni due anni presenta ad appassionati, addetti ai lavori e al mondo dei consumatori più in generale un quadro della migliore produzione nazionale, assegnando premi e riconoscimenti ai migliori birrifici, alle birre più apprezzate dagli autori della guida, ai sidri più buoni e ai locali eccellenti dove berle e comprarle.

«La Guida alle Birre - evidenzia Luca Giaccone, curatore della pubblicazione insieme a Eugenio Signoroni - è nata nel 2008, quando in Italia i birrifici erano 232. Oggi sono più di mille e in tutti questi anni, con cadenza biennale, la guida di Slow Food ha raccontato l’evoluzione di questo affascinante movimento, con un certosino lavoro di visite, assaggi e confronto con i birrai. Un lavoro collettivo, possibile grazie a una squadra di collaboratori, presenti in tutta la penisola».

Ben 101 collaboratori e collaboratrici, esperti di birra, ma soprattutto appassionati conoscitori del proprio territorio, che visitano i birrifici di tutta Italia e assaggiano le loro birre per poi selezionare quelli che vale la pena raccontare. Un prodotto editoriale unico che presenta aziende ed etichette attraverso schede dettagliate ma di semplice lettura, grazie alle quali è possibile cogliere lo scenario contemporaneo della birra italiana e i migliori interpreti per un settore in costante miglioramento, con prodotti di qualità e novità che vanno oltre la moda