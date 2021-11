Guida ma ha la patente revocata: denunciato 22enne pakistano

I Carabinieri della Compagnia di Parma, in particolare delle Stazioni di Langhirano, Traversetolo, NORM – Sezione Operativa e Radiomobile nonché militari specializzati del NAS di Parma, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato a prevenire il fenomeno dei reati predatori, dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nonché finalizzato al controllo del rispetto delle normative in materia igienico/sanitaria e agroalimentare.

Durante il servizio, che ha visto coinvolte diverse pattuglie, sono stati predisposti numerosi posti di controllo lungo le arterie dei Comuni di Langhirano, Lesignano De Bagni, Traversetolo; controllati circa quaranta mezzi, più di settanta persone, due esercizi pubblici. Complessivamente, tre sono state le denunce per il reato di: guida senza patente: un 22enne cittadino pakistano, sorpreso al volante dell’autovettura nonostante la patente di guida revocata; possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: un 17enne italiano trovato in possesso di un bastone di 33 centimetri; resistenza a pubblico ufficiale: un 33enne nigeriano, gravato da precedenti di polizia, sottoposto a controllo oppeneva resistenza ai carabinieri che, dopo essere riusciti a calmarlo lo denunciavano

Nel corso dei controlli sono stati fermati e segnalati alla Prefettura di Parma 5 cittadini (3 maggiorenni e 2 minorenni), per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati diversi grammi tra hashish e marjuana

Il Nucleo Antisofisticazione e Sanità ha effettuato una serie di controlli all’attività commerciali del settore della ristorazione: due sono state le irregolarità riscontrate per mancanza della documentazione HACCP e per piccole carenze igienico sanitarie. I proprietari, sono stati diffidati a sistemare le irregolarità. Di fatto, qualora la diffida non dovesse bastare, potrebbero essere sanzionati amministrativamente con multe fino a 9000 euro.