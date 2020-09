Happy Bus: avviso pubblico rivolto ad associazioni di volontariato per attività di assistenza

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Parma, al seguente link:

https://www.comune.parma.it/notizie/Avviso-pubblico-rivolto-ad-associazioni-di-volontariato-per-attivita-di-assistenza-su-happy-bus-1.aspx

l’avviso pubblico rivolto ad associazioni di volontariato, per lo svolgimento dell’attività di assistenza su happy-bus riguardante il trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo d’istruzione e per la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici, per l’anno scolastico 2020-2021. C’è tempo fino al 28 settembre per presentare domanda.

Il rapporto tra Comune e le associazioni che presenteranno domanda sarà subordinato alla stipula di una convenzione, che conterrà i termini generali del rapporto collaborativo. Le attività previste da parte dei volontari contemplano: l’assistenza su Happy-bus per il trasporto degli alunni delle scuole del 1° ciclo d’istruzione, con la presenza sull’automezzo di un adulto addetto alla sorveglianza e sicurezza dei bambini durante il tragitto. L’addetto ha anche il compito, all’andata, di farli salire ed accompagnarli all’interno della scuola e di farli scendere alla fermata prestabilita, al ritorno. E’ prevista anche la figura di volontari per la vigilanza all’ingresso interno di alcuni plessi scolastici al fine di garantire la sicurezza. La domanda di partecipazione va inviata al Settore Servizi Educativi del Comune di Parma, Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 settembre 2020 secondo una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo posta all’indirizzo del Comune di Parma Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma;

- spedita via PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it; COMUNE DI PARMA Assessorato alle Politiche per l’Infanzia e per la Scuola Settore Servizi Educativi

- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo ed Archivi del Comune di Parma Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma.