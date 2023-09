Hasta Siempre Bagna, una marea di gente in Cittadella per la festa della musica: Zerocalcare e Giancane acclamati da migliaia di persone

Una marea meravigliosa ha riempito la Cittadella nel week-end del 16 e 17 settembre durante la Festa dello SportPerTutti. Organizzazione nelle mani di HSB – Hasta Siempre Bagna e UISP Parma che hanno regalato alla città di Parma un fine settimana incredibile grazie alla collaborazione con tantissime associazioni, volontari, sportivi, artisti, DJ, musicisti.

Il riepilogo della due giorni in Cittadella racconta di decine di laboratori sportivi organizzati con le associazioni e società sportive membri della famiglia UISP che sabato mattina hanno coinvolto 36 classi, mentre nel pomeriggio e in tutta la giornata di domenica hanno fatto divertire le appassionate e gli appassionati arrivati in Cittadella. Nota di colore e di grande effetto è l’ormai abituale spettacolo delle scuole di danza che ha portato 5 scuole e decine di ballerine e ballerini sulla pista da ballo.

Sabato alle 15.00 è iniziato il 7° Torneo Antirazzista “Matteo Bagnaresi” di calcio in cui HSB – Hasta Siempre Bagna, UISP e La Paz Antiracis Football Club si sono impegnati per raccontare di uno sport autogestito, popolare, democratico grazie alla partecipazione di numerose squadre e di giovani appassionati. Il torneo è proseguito anche domenica dalle ore 14.30 con il basket 3vs3 che ha visto una partecipazione record con decine di giovani appassionati. Sottofondo magico del torneo è stato gestito dalle artiste e gli artisti di PARMARAP.

Non solo sport in questa festa, ma anche l’impegno di due ospiti d’onore. Due artisti conosciuti, due volti noti tra coloro che credono e lottano per i diritti di tutt*, per coloro che vogliono costruire una società e un futuro migliori. Giancane ha regalato alla città un concerto coinvolgente e divertentissimo sabato sera, seguito dagli One Eat One, un gruppo musicale composto da persone cosiddette normodotate e persone con disabilità appassionate di musica elettronica. DJ Skawalker ha chiuso le danze.

ZeroCalcare, ospite attesissimo di domenica, ha portato in Cittadella migliaia di persone alle quali ha raccontato la sua visione rispetto a tematiche importanti che toccano anche la nostra città e la nostra vita. “La soddisfazione per questo evento è infinita. Conoscevamo bene il valore artistico di

Giancane e ZeroCalcare, siamo felici di aver trovato due nuovi amici e di avere incontrato due uomini di enorme spessore morale in grado di esprimere con semplicità e concretezza questioni urgenti che, troppo spesso, rimangono relegate negli ultimi trafiletti dei quotidiani. Fare tutto questo insieme a tante associazioni e amici ha avuto un valore ancora maggiore. Il nostro ringraziamento va a UISP Parma, agli artisti e DJ che si sono susseguiti, alle squadre e ai giocatori che hanno partecipato numerosi al torneo, alla Rete Diritti in Casa, a Splinter Club, a La Paz Antirazzista, alla FIGC, alla

Rete Diritti in Casa, alla Fondazione “Matteo Bagnaresi”, a tutte e tutti coloro che hanno partecipato.” – Così HSB – Hasta Siempre Bagna racconta l’esperienza e l’organizzazione di questo evento così importante in ricordo di amici che condividevano e portavano alta la bandiera dei diritti per tutt*.

“UISP Parma è associazione di associazioni, senza il loro contributo nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto sabato e domenica sarebbe stato possibile. Il mio grazie va a tutte e tutti loro. Trovo sempre essenziale e doveroso sottolineare come, lavorando insieme, sia possibile ottenere risultati incredibili come quello visto nei giorni scorsi. Migliaia di persone si sono riunite in Cittadella, hanno condiviso valori enormemente importanti e se anche solo 10 di queste persone sceglieranno di agire per costruire un mondo più coeso, un mondo in cui il rispetto dell’altro sta alla base della vita, allora tutti

avremo vinto. Il mio è un grazie enorme, quindi, a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, a HSB – Hasta Siempre Bagna per una collaborazione eccellente e a chiunque abbia contribuito a suo modo per la realizzazione di questa Festa.” – È il commento di UISP Parma al termine della celebrazione dei suoi 75 anni. La Festa dello SportPerTutti si realizza grazie al volontariato, con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.