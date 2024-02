In primavera riaprirà l'ex hotel Pacchiosi, chiuso nel periodo covid: si chiamerà Grand Hotel Palazzo Vighi

La storia dell’Ospedale Vighi, dismesso, abbandonato, poi trasformato in Hotel a cinque stelle, poi chiuso nel periodo Covid si rimpolpa di una nuova storia. In primavera riaprirà grazie al gruppo alberghiero Piazza Hotels di Rimini. In primavera ci sarà la riapertura della struttura alberghiera, grazie all’intervento del Gruppo Piazza Hotels.Il suo nuovo nome sarà Grand Hotel Palazzo Vighi.

I nuovi gestori cercano personale. Si selezionano: capo ricevimento, segretari di ricevimento, guest relation, governante, camerier* ai piani, facchini, chef, cuochi capo partita, commis di cucina, pasticcere, lavapiatti,1° e 2° maître, camerieri di sala/bar, bar manager, barman, economo, F&B manager, manutentori, giardinieri.

Sarà possibile proporre la propria esperienza professionale attraverso la mail : candidati@piazzahr.com specificando in oggetto “Selezione Parma” aggiungendo l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire

La storia dell'ex Ospedale Vighi, trasformato in hotel a 5 Stelle

L’immobile fu realizzato all’inizio del XX secolo con un chiaro indirizzo ad uso sanitario. Il riuso ad hotel ha permesso il ripristino degli elementi originari anche strutturali senza nulla togliere alla accogliente ottimizzazione della nuova funzione. L’immobile presta la sua vocazione alla ridestinazione a funzioni alberghiere di prestigio.

Le oltre sessanta suite e camere di cui è composto, sono state realizzate attraverso la conservazione degli elementi originali rimasti. Il consolidamento strutturale dell’edificio in relazione alle scelte architettoniche è stato effettuato con materiali analoghi a quelli originali, dalle murature in mattoni pieni, al consolidamento della copertura lignea, delle volte con massetti armati superiormente e tiranti metallici ad integrazione delle spinte orizzontali dei grandi corridori preesistenti. L’impianto meccanico integra l’uso di energia rinnovabile quale la geotermia alle fonti tradizionali riducendo l’impatto ambientali in termini di emissioni di anidride carbonica dell’intera struttura del 90%; questa scelta si ripercuote positivamente anche in termini economico/gestionale.

Il progetto del grande giardino privato esterno deve la sua configurazione attuale, oltre che alla conservazione ed al restauro dell’antica recinzione in muratura e acciaio, alla conservazione delle numerose specie arboree presenti ed al consistente incremento di esemplari autoctoni disposti secondo il disegno originario. Quello dell’Ex Ospedale Vighi, è stato il più ampio riuso di un edificio abbandonato nella città di Parma.