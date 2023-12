Piazzale Bertozzi, l'Hub Cafè riaprirà agli inizi del 2024: sarà gestito da un'associazione di promozione sociale

Si è concluso il percorso di co-progettazione, iniziato l’8 agosto 2023 con la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito del Comune, per la gestione dell’Hub Cafè di Piazzale Bertozzi.

Il bando pubblicato, realizzato sull’impianto normativo del Codice del Terzo Settore del 2017, ha avuto lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore, in forma singola o associata, per la co-progettazione di attività: in particolare per la promozione, creazione e organizzazione di eventi culturali, organizzazione mostre e presentazione libri, coordinamento eventi formativi e laboratoriali generativi rivolti in particolare ai giovani, il tutto da realizzarsi all’interno dell’Hub Cafè, struttura pronta per l’utilizzo e che vede anche la presenza di un caffè-punto di ristoro.

Sono pervenute tre proposte progettuali da altrettanti Enti del Terzo Settore invitati a partecipare ai tavoli di co-progettazione coordinati dal Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al Cittadino: si tratta di Immaginaria Aps, di Parma Sostenibile Aps e di Turbolenta Aps.

Sono stati quindi convocati gli incontri del tavolo di co-progettazione, momento in cui gli Enti del Terzo Settore partecipanti hanno potuto esporre le proposte progettuali, confrontarsi tra loro per arrivare alla formulazione di ipotesi di collaborazione.

Il risultato dei tavoli di co-progettazione, con valutazione finale del Comune di Parma, che ha tenuto conto delle proposte pervenute alla conclusione del percorso di co-progettazione e dei punteggi attribuiti dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso Pubblico, vedrà la costituzione di un’ATS con capofila Turbolenta Aps per la gestione del caffè-punto ristoro e per l’animazione delle attività.

Inoltre il percorso prevedrà la possibilità, attraverso Patti di collaborazione siglati fra il Comune di Parma, l’ATS costituita, associazioni, enti, cittadine e cittadini, di ampliare la partecipazione con lo scopo di animare l’Hub Cafè e portare attività ed eventi nel quartiere Oltretorrente.

La Convenzione firmata con l’APS Turbolenta avrà la durata di cinque anni. La riapertura dell'Hub Cafè è prevista per gli inizi del 2024.