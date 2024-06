Hub, uffici e nuove aree urbane: come diventerà il Ponte Nord

Un nuovo polo per il terziario e la formazione, nella logica di definire un hub multidisciplinare per il controllo e la protezione degli ecosistemi acquatici e la valorizzazione dei paesaggi e percorsi fluviali, in grado di esprimere e promuovere una nuova “cultura dell’acqua”. ABDPO ha scelto il Ponte Nord per insediare i propri uffici così da trasformare la struttura in una sede di riferimento per il controllo e la valorizzazione dei territori che gravitano nelle vicinanze del Po e dei suoi affluenti.

La collocazione di ABDPO all’interno del Ponte rappresenta un’occasione per valorizzarne gli spazi ed elevarli a luoghi attrattivi per le comunità del nord Italia. Uno spazio flessibile e modulabile aperto alla città’ in grado di configurare diversi scenari funzionali (dalla sala convegni alle aule per la formazione, a spazi per il coworking e la ricerca, a spazi espositivi multimediali) supportati dalla presenza di un spazio di accoglienza e di ristoro, presidio della struttura.