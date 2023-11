I 70 anni dalla prima edizione del Festival Internazionale del Teatro Universitario di Parma

A 70 anni dalla prima edizione del Festival Internazionale del Teatro Universitario di Parma (FITU), ilGruppo di ricerca per la storia dell’Università di Parma e il MAP (Centro interuniversitario per la Memoria della Arti Performative), in collaborazione con il CAPAS (Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo) e la Fondazione Teatro Due, organizzano una giornata di studi per mercoledì 29 novembre al CAPAS (vicolo Grossardi, 4). L’appuntamento sarà anche l'occasione per presentare la mostra virtuale elaborata sulla base della documentazione presente nell’Archivio storico dell'Università e alla Fondazione Teatro Due.

FITU ’70. Storia, memoria e documenti del Festival Internazionale del Teatro Universitario di Parma (1953-1975 ) – questo il titolo della giornata - si aprirà alle 9.30 con l’introduzione e i saluti istituzionali di Diego Saglia, Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese culturali, diPiergiovanni Genovesi, Coordinatore del Gruppo di ricerca per la Storia dell’Università di Parma e di Roberta Gandolfi, che interverrà per il MAP.

A seguire la sessione “Il FITU e la sua storia” moderata da Francesca Bortoletti con le relazioni dedicate alla storia dell’Ateneo di Parma negli anni del FITU (Piergiovanni Genovesi), al profilo artistico-teatrale del FITU (Roberta Gandolfi) e al suo profilo politico (Fabrizio Solieri).

Si entrerà dunque nel vivo della mostra virtuale, realizzata su piattaforma OMEKA che, articolata in 4 collezioni, attinge ai ricchi fondi riguardanti il FITU conservati nell’Archivio Storico dell’Università di Parma e alla Fondazione Teatro Due e intende contribuire alla valorizzazione e alla memoria di una manifestazione culturale che ebbe un rilievo notevole nel secolo passato, da più prospettive, teatrali, politiche e sociali. Di questo si parlerà con l’intero gruppo di lavoro che ha ideato la mostra: Giulia Govi Cavani, curatrice e dottoranda di Storia del teatro, Maria Grazia Perazzo, referente dell’Archivio storico dell’Ateneo, e Fabrizio Solieri, assegnista di Storia contemporanea.