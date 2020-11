I carabinieri celebrano la loro patrona: Maria 'Virgo Fidelis'

Anche quest’anno il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, con una semplice ma significativa cerimonia (nel rispetto della normativa per prevenire il contagio da Covid-19), ha celebrato, con una S. Messa, la ricorrenza della Patrona Maria “Virgo Fidelis” ed il 79° anniversario della “Battaglia di Culqualber”. La funzione religiosa, svolta presso la Chiesa della Santissima Annunziata, è stata officiata da S.E. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma. Alla cerimonia, ha partecipato una rappresentanza di Carabinieri in servizio di tutte le articolazioni dell’Arma (territoriali, forestali e reparti speciali) nonché il solo Presidente dell’Associazione Carabinieri, in rappresentanza di tutti i Carabinieri in congedo.