I carabinieri con gli alunni delle elementari

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma in favore degli istituti scolastici della Provincia, per diffondere la “Cultura della Legalità” e far conoscere ai ragazzi il lavoro delle forze dell’ordine, hanno incontrato alcune classi della scuola elementare D’Annunzio del centro termale.

Numerosi e interessanti i temi trattati, che hanno suscitato curiosità e partecipazione tra i giovanissimi studenti. Sono state spiegate le attività svolte quotidianamente dall’Arma in favore della comunità, la sua storia l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri. Sono stati poi trattati argomenti di attualità, come l’uso consapevole dei social network e i rischi del Web, il bullismo ed il cyber-bullismo, materie in cui l’Arma è da sempre in prima fila.

Infine, nella splendida cornice di Piazza Berzieri, i militari hanno mostrato ai ragazzi l’equipaggiamento e le autovetture in dotazione, in particolare facendoli salire, sempre sotto la loro attenta supervisione, sulla nuova Alfa Romeo “Giulia” in uso al Radiomobile.

L’evento ha suscitato considerevole interesse fra i giovani che hanno interagito e partecipato all’incontro mostrando attiva partecipazione anche con domande stimolanti. Da tempo l’Arma promuove questa particolare tipologia di contributo culturale con incontri periodici presso istituti scolastici della provincia volti a coinvolgere attivamente gli studenti, instaurando un concreto confronto e stimolando la curiosità, con l’obiettivo di promuovere

il senso civico e accrescere la vicinanza alle Istituzioni.