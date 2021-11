I certificati anagrafici ora sono scaricabili online e sono gratuiti

Importante novità per i cittadini che hanno necessità di ottenere un certificato anagrafico: alla modalità online, già disponibile sul portale del Comune di Parma, si aggiunge la possibilità di accedere al portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS), per scaricare online, per sé o per un componente della propria famiglia anagrafica, in maniera autonoma, quattordici tipologie di certificati, dotati di QR Code e di sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno.

Al cittadino che utilizza questa modalità di certificazione non è richiesto il pagamento di alcuna marca da bollo: l'accesso e il download sono completamente gratuiti, indipendentemente dall’uso che si farà del certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati ed è possibile scaricarlo in formato "pdf" o riceverlo all’indirizzo email registrato nel proprio profilo utente.

Ecco i certificati che si possono scaricare online: certificato Anagrafico di nascita, certificato Anagrafico di matrimonio, certificato di Cittadinanza, certificato di Esistenza in vita, certificato di Residenza, certificato di Residenza AIRE, certificato di Stato civile, certificato di Stato di famiglia, certificato di Stato di famiglia e di stato civile, certificato di Residenza in convivenza, certificato di Stato di famiglia AIRE, certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela, certificato di Stato Libero, certificato Anagrafico di Unione Civile e certificato di Contratto di Convivenza. I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale.

Questo il link per scaricare autonomamente un certificato: https://www. anagrafenazionale.interno.it/ servizi-al-cittadino