I Clubs Lions per l'Ospedale dei bambini: donate pinze chirurgiche

La donazione è frutto di una felice unione di quarantacinque Lions Club intorno alla manifestazione della Regata di Cattolica dedicata a Guglielmo Marconi. La manifestazione sportiva a causa del vento e del mare in burrasca è stata rimandata a data da destinarsi, ma gli obiettivi che si erano posti i Club sono stati raggiunti. Grazie ad amici e partner sono infatti stati raccolti 18mila euro da destinare a tre progetti tra cui quello per l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” di Parma. La colonna laparoscopica della Chirurgia pediatrica si arricchisce così di una ulteriore dotazione tecnologica.

Le altre donazioni hanno riguardato strumenti di Telemedicina all’Asl di Modena, Distretto di Carpi e l’acquisto di beni mobili a famiglie di alluvionati di Faenza.

Giulio Magi ed Anna Ardizzoni, in rappresentanza dei Lions promotori dell’iniziativa assieme alla Fondazione G. Marconi e al Circolo Nautico Cattolica, unitamente alla Presidente del Club Parma Maria Luigia Isabella Wesslau, Club che ha suggerito questo bellissimo service, alle consigliere Elisabetta Spadini e Lorenza Beltrami, hanno consegnato al dottor Emilio Casolari direttore della Chirurgia Pediatrica e direttore del Dipartimento materno-infantile un set di microstrumenti (3 mm di calibro) da utilizzare in toracoscopia e in laparoscopia in età pediatrica e neonatale.

Alla consegna era presente il personale dell’équipe che utilizzerà quella strumentazione con la coordinatrice infermieristica del reparto Claudia Marcatili e la dirigente delle professioni sanitarie del dipartimento Rita Lombardini.

“Questa donazione, di cui ringrazio i Lions per il prezioso contributo – ha dichiarato il direttore della Chirurgia pediatrica Emilio Casolari – ci consente di completare l’ammodernamento della colonna laparoscopica già utilizzata dal reparto per la chirurgia mini-invasiva, una metodica sempre più utilizzata anche in ambito pediatrico e neonatale".