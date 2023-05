I commercialisti per il volontariato

La Riforma del Terzo settore ha messo le associazioni di fronte a una complessità che non sempre un semplice volontario è in grado di gestire, imponendo obblighi e adempimenti burocratici che rischiano di metterle in seria difficoltà. Redigere un bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario secondo i nuovi schemi ministeriali, aggiornare la contabilità, predisporre le dichiarazioni fiscali, il tutto nei giusti modi e nel rispetto delle scadenze sono compiti che necessitano dell’aiuto di figure professionali specifiche. Ma da oggi, organizzazioni di volontariato, associazioni culturali e di promozione sociale, potranno contare su un gruppo di professionisti di riferimento, che metteranno la loro competenza a disposizione dei volontari con una tariffa agevolata. Infatti, per venire incontro alle necessità delle associazioni e alleggerirle nei loro adempimenti, CSV Emilia e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione con le associazioni. Ora le associazioni potranno chiedere un ulteriore supporto al Centro servizi che farà da ponte fra loro e i professionisti dell’Ordine. Un aiuto che si aggiunge allo storico servizio di consulenza del venerdì con due commercialisti esperti del Terzo Settore che offrono agli enti consulenze gratuite. L’iniziativa è stata presentata nella sede dell’Ordine da Elena Dondi, presidente di CSV Emilia e Stefano Mendogni, vice presidente dell’ODCEC che è anche presidente della Fondazione ODCEC e referente della commissione per il terzo settore. Nell’occasione, Stefano Mendogni ha affermato che “per l’Ordine dei Commercialisti di Parma è un privilegio l’opportunità di collaborare con CSV Emilia che rappresenta una eccellenza per il territorio. La possibilità di creare tavoli di lavori congiunti, iniziative comuni e dialogo costante, vuole arrivare al miglioramento di tutto il sistema per il miglior bene comune. Inoltre per noi è un piacere offrire un servizio di consulenza, contabile e fiscale, a condizione agevolate per supportare la risorsa più importante che abbiamo: il terzo settore”. Ed Elena Dondi ha aggiunto: “Quella con l’ODCEC è una collaborazione strategica che ci consente di affiancare le associazioni nei tanti e complessi adempimenti fiscali e amministrativi, per i quali sono necessarie competenze specifiche. L'ordine non solo si dimostra sensibile ai temi del terzo settore, ma instaura attraverso questo protocollo una fattiva collaborazione. Come CSV Emilia, siamo contenti di poter fungere da connettore e assicurare alle associazioni una risposta anche su questi temi.”