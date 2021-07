I consigli della polizia: "Non pubblicate le foto delle vacanze sui social"

Se andate in vacanza non pubblicate le foto sui social. Ecco i consigli della Questura di Parma.

"Se siete in vacanza evitate di condividerlo sui social. D’estate, periodo con meno gente in città, i ladri d’appartamento sono invece all’opera. A volte per prendere informazioni si aiutano proprio con i social network.

È facile reperire nomi e cognomi e scoprire se i proprietari sono in casa o in viaggio, per decidere se tentare un furto.

Consiglio: per condividere i bei momenti delle ferie estive aspettate di essere tornati a casa. E poi, in caso di lunghi periodi di assenza è bene affidarsi a parenti, amici o al buon vicinato per creare una rete di collaborazione in modo da avere sempre qualcuno che possa controllare che in casa sia tutto a posto. #essercisempre".