I consigli di Adiconsum per l'emergenza idrica

Siccità e caldo hanno già messo alle corde le riserve idriche di cui é possibile disporre in estate, mentre già emerge chiaramente che il periodo di assenza di piogge si protrarrà almeno per tutte le prossime settimane.

Ecco allora alcune semplici regole, alcuni suggerimenti, che Adiconsum Parma Piacenza formula per non dimenticare piccoli gesti quotidiani con i quali si può fare la differenza: per risparmiare, ma soprattutto prendersi cura della "nicchia ecologica" in cui vive la comunità in cui siamo inseriti.

I rubinetti vanno chiusi

Sembra un appunto scontato, ma quante volte capita di lasciar scorrere l’acqua inutilmente? Ad esempio, quando ci si lava i denti: lasciate il rubinetto aperto per tutto il tempo o lo aprite a intermittenza giusto il tempo di sciacquare lo spazzolino?

Meglio la doccia

Preferite la doccia al bagno; il risultato è lo stesso, ma si utilizza un volume d’acqua 3 volte inferiore rispetto al bagno. Se possibile, scegliete una doccia a getto dolce che riduce l’uso di acqua.

Lavastoviglie e lavatrice

Usatele sempre a pieno carico o aziona il programma di lavaggio breve, ricorda di non esagerare con la temperatura: in ogni caso, non superare i 40°. Anche una corretta manutenzione è utile per risparmiare e minimizzare lo spreco di acqua; basta utilizzare periodicamente prodotti decalcificanti.

Scaldabagni e caldaie

Con una manutenzione periodica di scaldabagno e caldaia è possibile risparmiare risorse.

Limitatori di scarico per WC

Si tratta di dispositivi che permettono di modulare lo scarico wc attraverso un doppio flusso; in questo modo si consuma la giusta quantità d’acqua e si evitano sprechi.

Piante

Potete risparmiare sull’acqua innaffiando le piante la sera, quando il sole è tramontato. Se hai un giardino, ricorda che è preferibile usare sistemi d’irrigazione automatica notturna.

A tavola

L’acqua di cottura della pasta può essere ancora utile per lavare pentole e piatti.

Sempre

Controllare il contatore dell'acqua per scoprire eventuali perdite occulte dell'impianto.