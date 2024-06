I coordinatori dei Centri Giovanili Municipali di Chișinău a Parma

Il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi ieri mattina hanno accolto in Municipio i coordinatori dei Centri Giovanili Municipali di Chișinău (Repubblica di Moldavia), città finalista – insieme a Parma – per la candidatura a Capitale Europea dei Giovani 2027.

La delegazione in questi giorni si trova a Parma in visita di studio, per approfondire, in particolare, la nostra esperienza riguardo i centri di aggregazione giovanile. La giornata proseguirà con la visita ad alcuni Centri Giovani della città e domani, martedì 18 giugno, la delegazione sarà presente ai tavoli di confronto sul tema dei Centri Giovani che la Regione Emilia-Romagna ha organizzato a Fidenza.