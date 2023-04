I like parma, che successo! Prosegue anche domenica 2 aprile

In occasione dell’iniziativa # domenicalmuseo promossa dal Ministero per la Cultura, l’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Parma organizza la IX edizione di “I like Parma. Un patrimonio da vivere”, in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta e l’associazione Amici della Pilotta e grazie al sostegno di “Parma, io ci sto!” e all’adesione delle principali istituzioni cittadine, con l’imprescindibile supporto dei Volontari per la Cultura. Un week end all’insegna dell’arte, che seguirà quello proposto dal FAI in programma nel fine settimana precedente in occasione delle Giornate FAI di Primavera, per scoprire e valorizzare le bellezze architettoniche del nostro patrimonio culturale ma anche la storia della nostra città grazie a un ricchissimo programma di aperture straordinarie di palazzi, chiostri, biblioteche, chiese e spazi non sempre accessibili oltre a tour guidati gratuiti, passeggiate nei quartieri e collezioni museali ed esposizioni temporanee da conoscere lasciandosi affascinare dalle peculiarità, dai racconti e dalle curiosità di ciascun luogo. Decine di luoghi da visitare, 18 proposte per le scuole con oltre 50 appuntamenti tra itinerari guidati e laboratori per le classi, oltre 20 proposte tra visite guidate tematiche e passeggiate nei quartieri gratuite per tutti e decine di mostre e musei aperti nel week end a ingresso speciale.

Nascono inoltre quest'anno i “Salotti delle Curiosità”: un viaggio per la città in sei tappe attraverso la voce dei Volontari per la cultura? e tra le novità della IX edizione ci saranno le aperture del Palazzo dei Ministeri, la Biblioteca del Seminario Vescovile e il Deposito TEP.

L’ingresso è libero e gratuito salvo dove diversamente specificato. Per i luoghi e gli eventi per cui è necessaria la prenotazione tramite Web App del Comune si informa che le prenotazioni saranno attive al link www.comune.parma.it/ prenota a partire dal 22 marzo.

Info generali e supporto alle prenotazioni: 0521/218252 (da 22 al 24 marzo e dal 27 al 31 marzo dalle 10 alle 16; sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 10 alle 18)

Il comunicato stampa completo