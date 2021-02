“I luoghi dell’anima”: mille copie vendute per il nuovo Centro oncologico di Parma

A distanza di poco più di un anno dalla sua pubblicazione, il libro scritto da Raffaele Balsano e Marco Alfredo Arcidiacono, infermiere della Degenza Oncologica dell’Ospedale Maggiore di Parma, festeggia la vendita delle sue prime 1.000 copie vendute.

I proventi degli autori sono stati interamente devoluti alla campagna “Insieme con te” a sostegno del nuovo Centro Oncologico, per un totale di 1.500 euro.

Una raccolta di storie di coraggio di pazienti che hanno lottato giorno dopo giorno tra le stanze della degenza oncologia, si abbina perfettamente al tema della Giornata mondiale contro il cancro: “Io sono e io sarò” - "I am and I will": uno slogan che racchiude lo straordinario spirito e la forza della comunità del cancro.

“Ci sono posti che possiamo raggiungere, guardare, fare nostri e ci sono posti che andiamo a visitare perché appartengono al cuore e si potranno vedere ovunque perché vivono dentro di noi. Sono... i luoghi dell'anima.”

Per saperne di più: “I luoghi dell’Anima”, di Raffaele Balsano e Marco Alfredo Arcidiacono, edito da Rupe Mutevole, 15€. www.ao.pr.it/insiemeconte.