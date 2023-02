I migliori bar di Parma nella Guida di Gambero Rosso

L’Emilia-Romagna, la terra della FoodValley, presenta una varietà di eccellenze e tipicità molto riconoscibile. È ormai un marchio dell'agroalimentare, una Regione che riesce a dare moltissimo in questo senso. Molte di queste materie prime diventano protagoniste nei bar della zona. La tradizione, quindi, è tra i valori fondamentali per i bar di Parma e della provincia, che vantano torrefazioni storiche o pasticcerie che la rivista Gambero Rosso ha voluto premiare. Tra queste ci sono la Torrefazione Gallo, la Nuova Pasticceria Lady di San Secondo Parmense e il TCafè. Fuori città, a Salsomaggiore, manzione particolare per la Pasticceria Tosi: una garanzia per abitanti e visitatori.

I LOCALI PREMIATI DA GAMBERO ROSSO

Torrefazione Gallo

Anima di Parma

TCafè

Nuova Pasticceria Lady

Dolceamaro

Pasticceria Tosi