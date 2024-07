I Nas di Parma sequestrano 19 tonnellate di formaggio

In provincia di Modena, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, unitamente agli agenti vigilatori del Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP, hanno recentemente effettuato un'ispezione igienico-sanitaria presso un caseificio. Durante il controllo, sono stati sequestrati amministrativamente, sia presso il suddetto caseificio che presso il relativo magazzino di stagionatura delocalizzato, complessivamente circa 19.643 kg di formaggio bianco a pasta dura in stagionatura, corrispondenti a 545 forme e 23 tagli dello stesso prodotto porzionato e confezionato, per un valore commerciale complessivo di circa 350.000 euro, poiché recanti sullo scalzo laterale una marchiatura evocativa della DOP Parmigiano Reggiano. Sono state inoltre sottoposte a sequestro amministrativo 8 fasce marchianti e 2 bobine per imballaggio poiché riportavano anch’esse diciture evocative della citata DOP. Al legale responsabile dell'attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione pecuniaria di 4.000 euro.