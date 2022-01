"I positivi asintomatici in ospedale per altre patologie non saranno nel conto dei ricoveri"

I pazienti risultati positivi al Covid- 19 ma asintomatici, ricoverati in ospedale per cause diverse dal contagio da coronavirus e assegnati in isolamento nel reparto relativo alla sua specifica patologia, saranno conteggiati come casi Covid ma non saranno invece conteggiati tra i ricoveri dell'Area Medica Covid. E' questo il contenuto della nuova circolare del Ministero della Salute che, redigendo il testo, ha accolto le richieste delle Regioni.