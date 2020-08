I vigili del fuoco salvano un gattino finito in un tubo

A Compiano, un gattino è finito in un pluviale mentre passeggiava su un tetto di casa. E' finito in un tubo di canalizzazione dell'acqua. E' stato necessario l'intervento di un idraulico con sonda, che ha scovato il gatto, sotto al pavimento. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto l'animale vivo, sporco di fango e in condizioni quasi compromesse. Una flebo ricostituente e un bagno per il gattino che ora, assicurano, sta bene.

