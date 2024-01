Il 13 gennaio open day vaccinale anti covid e anti influenza

Le Aziende sanitarie di Parma organizzano un nuovo open day vaccinale su prenotazione il prossimo 13 gennaio. L’apertura delle prenotazioni è prevista all’inizio della prossima settimana e la data di avvio delle prenotazioni sarà comunicata in tempo utile e pubblicata nei siti delle due Aziende sanitarie di Parma: www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it. L’open day è dedicato alle vaccinazioni contro il covid e contro l’influenza stagionale, quindi sarà possibile ricevere entrambe le vaccinazioni, oppure una sola. L’iniziativa è aperta ai maggiorenni e si terrà al padiglione 23 (ex punto prelievi) dell’Ospedale Maggiore, con ingresso da via Abbeveratoria. Con l’obiettivo di organizzare al meglio la giornata, per aderire dunque sarà necessaria la prenotazione, con le consuete modalità.