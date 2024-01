Il 18 gennaio consegna del nuovo pulmino per il Taxi sociale

La capacità di fare rete e la generosità del territorio ha dato ancora volta buoni frutti. Giovedì 18 gennaio 2024 verrà inaugurato un nuovo pulmino per il “Servizio di accompagnamento sociale”, meglio noto come Taxi sociale, donato in comodato d’uso dalla generosità di 39 aziende attraverso il progetto “Città ad Impatto Positivo”, realizzato da PMG Italia in collaborazione con Azienda Pedemontana sociale.

Un servizio fondamentale, gestito da APS attraverso i preziosi volontari dell’Auser e del Circolo Verdi di Monticelli, che assicura quotidianamente la mobilità dei cittadini più fragili che vivono nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo): anziani, persone con disabilità e, più in generale, tutti coloro che si trovino in condizioni di difficoltà.

La cerimonia di consegna del nuovo mezzo si svolgerà in due momenti per agevolare la presenza dei rappresentanti delle aziende che hanno partecipato al progetto ai quali verrà consegnato un attestato di benemerenza. Il primo alle 14.30 in Corte Agresti a Traversetolo (Via F.lli Cantini n. 8); il secondo alle 16.30 alla Rocca di Sala Baganza (P.zza Gramsci n. 1). La duplice cerimonia avrà un prologo in mattinata, con un incontro sul progetto all’ITE “M.L. Mainetti” di Traversetolo dedicato a studenti e insegnanti.