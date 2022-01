Il 2022 delle novità: riapre Bottega Barilla

In occasione del 145° anniversario del brand italiano di pasta amato in tutto il mondo, Barilla racconta il 2022, un anno ricco di novita? che derivano direttamente dal patrimonio del brand, indissolubilmente connesso alla storia italiana ma attento alle esigenze della societa? contemporanea.

Tra le novita? del nuovo anno, la riapertura di Bottega Barilla a Parma, che avverra? in primavera.

Quando si pensa alla nascita, si pensa prima di tutto al passato: al luogo e al tempo in cui affondano le radici di una storia. Ma per quanto sembrino lontani, quel luogo e quel tempo non lo sono affatto, perche? vivere e? scrivere ogni giorno capitoli nuovi: e? disegnare il futuro di quella stessa storia, che ha un’origine capace di ricordare non solo da dove si arriva, ma quale idea di futuro ci si sforzi di realizzare. Per questo Barilla ha deciso di tornare al luogo in cui e? iniziata la sua storia: la prima bottega inaugurata dal fondatore Pietro Barilla senior nel 1877. Oggi, quella piccola bottega torna a essere La Bottega - uno spazio aperto a tutti, dove passato e futuro s’incontrano nel presente.

E per avere la prova che il presente vibra di passato e futuro assieme, basta varcare la soglia e muovere pochi passi nello stesso spazio dove 145 anni fa venivano accolti i primi clienti dalla famiglia Barilla: La Bottega Barilla. Li? ha infatti inizio un viaggio alla scoperta della nuova Al Bronzo – la pasta in cui tradizione e futuro s’incontrano. La scoperta coinvolge ciascuno dei cinque sensi, dando a tutti la possibilita? di un’esperienza immersiva mai vissuta prima: Al Bronzo si potra? non solo osservare in tanti formati, ma annusare per coglierne le note aromatiche, toccare per apprezzarne l’accentuata ruvidita? che uno strumento esclusivo come il nostro Rugosimetro misura puntualmente.

E nel retro, dentro all’antico laboratorio in cui molte ricette e storiche preparazioni Barilla hanno visto la luce, nelle occasioni piu? speciali gli Chef Barilla offriranno memorabili occasioni di gusto. Questo e? La Bottega: il luogo delle origini dove oggi tornano ad abitare nuovi prodotti, nuovi progetti, nuove visioni, nuove strade da percorrere insieme. Dove il futuro si schiude per essere scoperto con curiosita? nuova, piu? viva. La Bottega e? un cuore che ricomincia a battere, nel centro storico di Parma.